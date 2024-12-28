Графики почасовых отключений не применяются.

Экстренные отключения света ввели в некоторых областях Украины сегодня, 28 декабря. Украинцев просят экономнее использовать электроэнергию.

"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области с 15:00 до 18:00 применяются графики аварийных отключений (обесточены 1 и 2 очереди)", - говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".

Отмечается, что графики почасовых отключений не применяются.

Видео дня

Кроме того, компания ДТЭК сообщила, что получила такой же приказ от "Укрэнерго".

"Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", - подытожили в компании.

Стоит отметить, что ДТЭК обслуживает потребителей в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, а также в Киеве.

Графики отключения света в Украине - послдение новости

Украинская энергосистема с начала 2024 года подверглась уже 13 массированным атакам со стороны оккупационных войск РФ, из-за чего сохраняется значительный дефицит мощности. Последний такой обстрел россияне совершили на Рождество, 25 декабря. В результате были введены графики отключений электроэнергии.

При этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что ограничения потребления электроэнергии в Украине могут действовать еще в течение 2-3 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: