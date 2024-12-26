По словам Харченко, идет постоянная работа над укреплением энергосистемы и построением новой защиты.

Отключения света после последнего обстрела россиянами объектов энергетики продлятся до 7 дней при условии сохранения нынешней погоды. Такой прогноз озвучил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Ранок.LIVE".

Он отметил, что сейчас идет постоянная работа над восстановлением повреждений и укреплением энергосистемы.

"Не будет блэкаута. Мы знаем, что делать, как работать. Постоянно идет работа над укреплением энергосистемы, построением новой защиты и восстановлением того, что повреждено. И в этом соревновании "они разрушают - мы отстраиваем" мы сейчас впереди. Но, тем не менее, я думаю, что отключения с нами будут в течение как минимум 5-7 дней", - сказал Харченко.

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При этом эксперт подчеркнул, что такая продолжительность отключений сохранится в условиях теплой погоды.

"Если начнутся морозы, к сожалению, при любых сценариях будут ограничения, а при том техническом составе, что имеем сейчас в энергосистеме, эти ограничения усилятся. То есть если станет -5, -7, -10, то будет не полторы очереди, а три очереди. И к этому тоже надо быть готовыми, это вполне возможный сценарий", - отметил Харченко.

Отключение света в Украине - последние новости

26 декабря в Полтавской и Кировоградской областях введены экстренные отключения света. Решение принято в связи с распоряжением "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" сообщили, что 26 декабря меры ограничения потребления электроэнергии будут применяться как для бытовых потребителей, так и для бизнеса и предприятий. Так, для бытовых потребителей будут действовать графики отключений в такой период - 08:00 - 17:00 - полторы очереди отключений, 17:00 - 21:00 - одна очередь отключений. Для бизнеса и предприятий применение графиков ограничения мощности будет в период 07:00 - 22:00.

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