В Украине второй день в отдельных областях потребителям отключают электроэнергию.

В некоторых областях Украины сегодня, 4 февраля, не будет света. Энергетики сообщили о применении экстренных отключений.

Компания ДТЭК в своем Telegram-канале сообщила, что свет будут выключать жителям Днепропетровской и Донецкой областей.

"По команде Укрэнерго в Днепропетровске и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении.

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При этом в АО "Сумыоблэнерго" заявили, что в области введены графики аварийных отключений.

"По указанию Укрэнерго, сегодня с 07:38 ГАВ в Сумской области действуют для 1 очереди", - уточнили в облэнерго.

Также не будет света в Кировоградской области. В "Кировоградоблэнерго" сообщили, что по распоряжению "Укрэнерго" по режиму работы Объединенной энергетической системы Украины с 07:42 также введен в действие график аварийных отключений.

Стоит отметить, что это уже второй день подряд, когда в Украине применяют графики отключекний света после длительного периода без отключений.

Графики отключения света в Украине - последние новости

3 февраля в ряде областей Украины были введены графики отключений света. В частности, тогда речь шла о Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В "Укрэнерго" сообщили, что в результате ракетно-дронных обстрелов объектов генерации и повреждения врагом сетей системы передачи энергетики вынуждены применить аварийные отключения.

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