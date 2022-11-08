Большинство отключений произошли по стабилизационным графикам.

Сегодня Кабинет министров принял важное решение, которое поможет украинцам пройти зимний период.

Импорт товаров, которые необходимы во время отопительного сезона, будет освобожден от уплаты НДС и ввозной пошлины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Это должно упростить и удешевить поставку в Украину генераторов, аккумуляторов, трансформаторов и другой подобной техники для энерго - и теплообеспечения", - сказал глава государства.

Видео дня

По словам Зеленского, важным является и то, что накапливаются достаточные объемы газа и угля, чтобы обеспечивать население.

"Мы четко понимаем: превратить зиму в оружие - это план государства-террориста против нашего государства, как и против всей Европы. Но делаем все, чтобы и этот российский план потерпел провал, как другие предыдущие", - сказал он.

Глава государства также напомнил, что продолжается работа по восстановлению нормальной жизни в освобожденных от российских оккупантов районах. Он отметил, что только за минувшие сутки только в двух районах Харьковской области были возвращены газ и электричество более тысячи домохозяйств.

"Продолжаются ремонтные работы и на всех тех объектах энергетики, пострадавших от недавних ударов. По состоянию на этот вечер около 4 миллионов украинцев в 14 областях и городе Киеве отключены от электроснабжения. Но большинство - именно по стабилизационным графикам, а не аварийно", - отметил он.

Зеленский поблагодарил украинских энергетиков, коммунальщиков, областные администрации, местное самоуправление и всех остальных, кто возвращает украинцам "предсказуемость жизни даже в таких условиях".

Ситуация со светом в Украине

Как известно, в последнее время Россия усиленно атакует объекты критической инфраструктуры Украины. В результате этих ударов в стране ввели плановые отключения электроэнергии.

Из-за атак по энергетической инфраструктуре в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления. В связи с этим там ввели длительные экстренные отключения света.

В Офисе президента заявили, что массированными ударами по украинской инфраструктуре Россия пытается оказать "энергетический геноцид".

Ранее в ДТЭК рассказали, при каких условиях может возникнуть необходимость эвакуации населения Киева.

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