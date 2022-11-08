Сегодня Кабинет министров принял важное решение, которое поможет украинцам пройти зимний период.
Импорт товаров, которые необходимы во время отопительного сезона, будет освобожден от уплаты НДС и ввозной пошлины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
"Это должно упростить и удешевить поставку в Украину генераторов, аккумуляторов, трансформаторов и другой подобной техники для энерго - и теплообеспечения", - сказал глава государства.
По словам Зеленского, важным является и то, что накапливаются достаточные объемы газа и угля, чтобы обеспечивать население.
"Мы четко понимаем: превратить зиму в оружие - это план государства-террориста против нашего государства, как и против всей Европы. Но делаем все, чтобы и этот российский план потерпел провал, как другие предыдущие", - сказал он.
Глава государства также напомнил, что продолжается работа по восстановлению нормальной жизни в освобожденных от российских оккупантов районах. Он отметил, что только за минувшие сутки только в двух районах Харьковской области были возвращены газ и электричество более тысячи домохозяйств.
"Продолжаются ремонтные работы и на всех тех объектах энергетики, пострадавших от недавних ударов. По состоянию на этот вечер около 4 миллионов украинцев в 14 областях и городе Киеве отключены от электроснабжения. Но большинство - именно по стабилизационным графикам, а не аварийно", - отметил он.
Зеленский поблагодарил украинских энергетиков, коммунальщиков, областные администрации, местное самоуправление и всех остальных, кто возвращает украинцам "предсказуемость жизни даже в таких условиях".
Ситуация со светом в Украине
Как известно, в последнее время Россия усиленно атакует объекты критической инфраструктуры Украины. В результате этих ударов в стране ввели плановые отключения электроэнергии.
Из-за атак по энергетической инфраструктуре в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления. В связи с этим там ввели длительные экстренные отключения света.
В Офисе президента заявили, что массированными ударами по украинской инфраструктуре Россия пытается оказать "энергетический геноцид".
Ранее в ДТЭК рассказали, при каких условиях может возникнуть необходимость эвакуации населения Киева.