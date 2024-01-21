Только на Киевщине долги за электроэнергию составляют около 2 млрд гривень, в Черновицкой области – более 1 млрд.

В Украине отменили мораторий на отключение света за долги, поскольку население начало этим злоупотреблять. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Мы давно смотрели на ситуацию. Действительно, с началом большой агрессии мы сразу приняли решение, которое обеспечило неотключение потребителей. Но сейчас мы увидели, что, к сожалению, начались злоупотребления этим мораторием", – заявил он в эфире телемарафона.

По его словам, в регионах, которые далеки от фронта, перестали платить за электроэнергию, пользуясь этим мораторием. В то же время он подчеркнул, что отмена этой меры – не о массовых отключениях потребителей.

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"Поэтому я считаю, что это важный шаг с точки зрения установления справедливости. Это не значит, что всех начнут массово отключать, потому что я и такие тоже месседжи читал. Но речь о том, что должна быть справедливость. Ну это несправедливо, когда люди которые живут в регионах что приближенные к боевым действиям, платят, а люди которые живут в регионах отдаленных, не платят", — отметил Галущенко.

Министр добавил, что сумма долга за свет достигает миллиардов гривень. Только на Киевщине – около 2 млрд гривень, в Черновицкой области – более 1 млрд гривень.

Отключение света за долги: что стоит знать

Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение света за неуплату услуг. Он продолжит действовать только для оккупированных территорий и тех, где ведутся боевые действия.

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сказал, что отключать свет должникам планируют начать уже в конце января. По его словам, потребителей оповещают о наличии долга и необходимости его оплатить всеми методами – от рассылки до звонков.

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