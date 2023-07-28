Дефицит произошел из-за облачной погоды и снижения производства солнечных станций.

Вчера из-за дефицита электричества в пиковые часы потребления Украине пришлось покупать ее в Румынии по завышенным ценам. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Из-за облачной погоды солнечные электростанции вырабатывали меньше электроэнергии в дневные часы, когда потребление было самым высоким. Также в эти часы отсутствовал импорт электроэнергии. Для компенсации снижения производства солнечными электростанциями были задействованы все доступные мощности. Поэтому "Укрэнерго" принимало аварийную помощь в Румынии с 13:00 до 16:00 мощностью 400 МВт каждый час для обеспечения потребления", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, аварийная помощь - это последний инструмент преодоления дефицита мощности в энергосистеме, и стоимость такой электроэнергии высока.

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Поэтому в энергокомпании снова подчеркнули важность украинцам экономить электричество при потреблении:

Охлаждайте помещение не ниже 23С;

выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими по очереди;

переносите пользование электроприборами на утренние или ночные часы суток;

выключайте свет, когда выходите из комнаты.

Напомним, разрешенная максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в Европу сейчас составляет 400 МВт, а для импорта - 1200 МВт.

НКРЭКУ согласовал распределение электроэнергии с Румынией

Как мы сообщали, 26 июля Украина добавила в список партнеров в вопросе распределения электроэнергии еще одну страну ЕС - Румынию. Собственно, регулятор рынка (НКРЭКУ) согласовал, как будет распределяться прибыль от управления ограничениями на границе.

Речь идет об условиях проекта договора между НЭК "Укрэнерго" и C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. Каждая сторона будет получать по 50% дохода без НДС, отмечало НКРЭКУ.

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