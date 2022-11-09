Аварийные ограничения потребления электроэнергии пока не предусматриваются.

Наибольший объем ограничений потребления электроэнергии 10 ноября будет введено в Киеве и четырех областях Украины.

"Завтра, 10 ноября, по всей Украине будут применены плановые отключения. Наибольший объем ограничений будет введен в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", - отмечается в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.

Так, режим плановых отключений будет действовать: с 06:00 до 00:00 в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях; с 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 - во всех других областях Украины.

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"Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений именно в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго)", - напомнили в "Укрэнерго".

В компании в очередной раз напомнили, что экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, и призвали не включать одновременно несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления - с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Отключение света в Украине

Объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября: было разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры. С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электрической энергии.

В последнее время графики плановых ограничений "Укрэнерго" применяет в регионах, где сеть потерпела наибольших повреждений, в Киеве и семи областях (Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской).

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