В то же время стабилизационные отключения будут действовать в Одесской области.

На среду, 15 февраля 2023 года, компания "Укрэнерго" не предоставляла ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Как сообщается в Telegram-канале ДТЭК, в то же время вследствие повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику.

Кроме того, из-за сетевых ограничений завтра в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии.

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Ситуация с электроэнергией в Украине

14 февраля в "Укрэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии остается на том же уровне, как и накануне, дефицита генерации нет. В ремонт выведен энергоблок на одной из электростанций. Это компенсируется усиленной работой гидроэлектростанций, которые из-за паводка имеют достаточно ресурсов.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в результате российских атак во Львовской области уничтожены практически все электроподстанции. Он добавил, что во Львове есть достаточно много разрушений других типов. Речь идет об объектах другой критической инфраструктуры и не только.

Президент Украины Владимир Зеленский замечает, что необходимо осознавать, что пока еще не наступила решающая победа на энергетическом фронте, ведь российские оккупанты могут нанести новые удары.

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