Президент отметил профессионализм украинских энергетиков.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что необходимо осознавать, что пока еще не наступила решающая победа на энергетическом фронте, ведь российские оккупанты могут нанести новые удары.

"Хочу сегодня лично отметить всех, кто восстанавливает энергетические способности нашего государства. Этот день, вчерашний большинство украинцев прошли без многих отключений электричества. Конечно, в отдельных районах, к сожалению, в отдельных городах еще были ограничения. Там, где степень разрушений слишком значительна", - сказал президент в своем видеообращении.

В то же время он отметил, что с началом новой рабочей недели потребление возрастет, а значит, будут графики отключений.

Видео дня

"Но сам факт, что после постоянных террористических атак ракетами и "Шахедами", после массированного ракетного налета на этой неделе мы можем пройти такие спокойные энергодни, доказывает профессиональность наших энергетиков и необычайную самоотверженность каждого и каждой, кто работает ради сохранения нашей энергосистемы", - отметил Зеленский.

Так, он поблагодарил всех украинских энергетиков, ремонтные бригады, работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, коммунальных служб, областной и местной власти, которые помогали, а также бизнес, который участвовал в соответствующих работ.

Глава государства отметил, что необходимо осознавать, что это еще не решающая победа на энергетическом фронте.

"К сожалению, могут быть новые удары террористов из России. Могут быть новые ограничения, если будут новые разрушения и рост потребления. Но сегодня и вчера - это очередное свидетельство того, что, работая вместе и помогая друг другу, украинцы делают большие вещи. Поэтому сохраняем единство, не теряем ни одного дня и ни одной недели! Все ради Украины!"- подчеркнул президент.

Массированный ракетный удар РФ 10 февраля

Утром 10 февраля в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. РФ подняла в воздух авиацию, а в море вышли российские корабли - носители ракет "Калибр".

Известно, что российские захватчики нанесли удара по критической инфраструктуре.

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля РФ выпустила 71 крылатую ракету (Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), А также до 35 ракет комплекса С-300. Залужный добавил, что удары ракетами комплекса С-300 был нанесен из районов Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмака.

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