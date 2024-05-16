Ситуация ночью и утром оказалась сложнее, чем рассчитывали.

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко заявил, что Украине критически не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления. Он надеется, что сегодня вечером экстренных отключений не будут применять, и украинцы смогут пройти очередной пик в графиках отключения. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, ситуация ночью и утром четверга, 16 мая, оказалась сложнее, чем рассчитывали.

Коваленко также пояснил, что вчера вечером "Укрэнерго" предоставил объем лимитов, которые бы позволили работать в графиках, но впоследствии ночью и утром эти объемы ограничений еще несколько раз корректировались.

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"Утром мы безнадежно вывалились из лимитов, поэтому применялись экстренные отключения. Нам хронически не хватает генерации + импорта для текущего уровня потребления. Очень надеемся, что вечером такого не произойдет и мы сможем пройти очередной пик спокойно хотя бы в графиках", – отметил гендиректор.

Стоит отметить, что YASNO обслуживает бытовых потребителей в Киеве и в Днепропетровской области.

Ситуация с отключением электроэнергии

16 мая эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сообщил, что по состоянию на середину мая в Украине существует проблема с производством электроэнергии. По его словам, из поврежденных 5500 МВт смогут восстановить чуть меньше половины.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в свою очередь пояснил, что импорт электроэнергии не способен пока полностью покрыть потребности Украины, но может значительно смягчить ситуацию.

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