Любое повышение цен на электроэнергию найдет отражение в конечной стоимости продукции и проиграет от того потребитель.

Производители пищевой продукции в случае подорожания электроэнергии будут вынуждены заложить дополнительные расходы в цены на свои товары. Таким образом, заплатят за новые тарифы потребители. Об этом заявил председатель Союза производителей пищевой промышленности Украины (Укрхарчопром) Родион Рыбчинский, комментируя намерение НКРЭКУ повысить предельные цены (прайс-кэпы) на рынке электроэнергии.

"Любое повышение цен на электроэнергию найдет отражение в конечной стоимости продукции и проиграет от того потребитель. Отечественный производитель будет терять конкурентные преимущества на собственном рынке перед импортером. Поэтому прежде чем повышать прайс-кэпы, регуляторам стоит просчитать потери для экономики. Надо взвесить, что важнее – насытить производителей электроэнергии дополнительным кэшем или обуздать инфляцию на рынке пищевых продуктов, сняв риски продовольственной безопасности", – отметил глава Укрхарчопрома.

Ранее стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила увеличить количество часовых зон и повысить предельные цены (прайс-кэпы) на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" в среднем на 4-23%.

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Последний раз НКРЭКУ пересматривала прайс-кэпы летом 2023 года, подняв верхние ценовые ограничения на 40-75%. Это сразу же привело к росту цены электроэнергии на треть.