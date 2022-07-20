Если деньги на закупку газа и найдут, то к октябрю увеличить запас до 19 млрд кубометров не удастся физически.

"Нафтогаз" просит у Кабмина деньги из госбюджета. Иначе компания может сорвать план правительства по закачке газа на зиму.

Об этом пишет РБК-Украина.

Деньги на газ нужны уже сейчас. По решению правительства в подземных хранилищах до 1 октября должно быть 19 млрд кубометров газа. На сегодняшний день, учитывая 1 млрд собственной добычи в месяц, запас в ПХГ вырос до 11,5 млрд – к октябрю такими темпами можно увеличить объем лишь ориентировочно до 14 млрд кубометров.

Чтобы выполнить задание правительства и достичь отметки в 19 млрд кубов, НАК нужно импортировать еще 5,6 млрд кубометров. Учитывая уровень цен газа в Европе, на это потребуется 250 млрд гривен. Именно такой расчет содержатся в письме НАК в адрес Кабмина, с которым удалось ознакомиться журналистам.

Но средств не хватит даже на импорт 1 млрд кубометров. Компания также планирует увеличить кредит от ЕБРР для закупки газа – сейчас открыта линия на 300 млн евро. Собеседники издания из международных финансовых организаций считают, что быстро договориться об увеличении кредита будет сложно. Ведь ранее НАК заявил кредиторам о возможности приостановления внешних платежей.

Часть денег на газ компания планирует получить от продажи стратегических активов "Укртранснафты". Но это риск, поскольку такой шаг несет потенциальную угрозу потери физической возможности транзита нефти. Исходя из информации от" Нафтогаза", нехватка средств останется почти в районе 150 млрд гривен.

"При таких условиях единственным возможным источником финансирования приобретения импортируемого природного газа является финансирование этой закупки из государственного бюджета... Наиболее приемлемым вариантом является увеличение уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в письме НАК в адрес Кабмина. По документам, имеющимся в распоряжении издания, уставный капитал предлагается увеличить на 150 млрд гривен.

Вторая проблема, которая может возникнуть - перевод гривны в евро для оплаты газа. НАК, получив гривну от банков, должен будет скупить за нее евро на межбанковской валютной бирже. Кстати, в своем письме Кабмину "Нафтогаз" просит содействия со стороны НБУ по обеспечению валютным ресурсом. В Нацбанке пока не комментируют возможные последствия таких крупных операций на межбанке – 150 млрд гривен это примерно 5 млрд долларов, учитывая, что импортеры покупают валюту по курсу 29,25 гривен/доллар.

"5 млрд евро - это катастрофически большая сумма, учитывая текущий уровень резервов - это практически четверть резервов. Продажа такой суммы будет иметь катастрофические последствия для макроэкономической стабильности без преувеличения", - убежден руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Если деньги на закупку газа и найдут, то к октябрю увеличить запас до 19 млрд кубометров не удастся физически. Начинать нужно было минимум месяц-два назад.

Напомним, по решению правительства к отопительному сезону Украина должна закачать в газовые хранилища примерно 19 млрд куб. м газа. Юрий Витренко говорил, что для этого нужно привлечь 8 млрд долларов.

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