Ценовой диапазон колеблется от 7,88 до 13,5 грн за кубометр.

Газопоставляющие компании предлагают населению Украины с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года покупать голубое топливо по цене от 7,88 до 13,5 грн за кубометр.

Об этом сообщается на сайте «Газотека».

Читайте такжеГодовой тариф на газ должен учитывать интересы как потребителей, так и поставщиков - эксперт

Наименьшую фиксированную на год цену своим потребителям предложила «Эвода Трейд» - 7,88 грн за куб. м, далее идет компания «Уманьгазсбыт» - 7,89 грн за куб. м, газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» - 7,96 грн за куб. м. и «Волыньэлектросбыт» - 7,98 грн за куб. м.

Фиксированные годовые цены остальных поставщиков газа, которые обслуживают большую часть населения Украины, составляют 7,99 грн за куб. м.

Еще девятнадцать поставщиков газа предложили своим клиентам фиксированные на год тарифы в размере от 8,2 грн за куб. м до 12,9 грн за куб. м.

Наивысшими тарифы на газ в размере 13,5 грн за куб. м будут для потребителей компаний «Херсонская областная ЭК», «Житомирская областная ЭК» и «Черновицкая обласная ЭК».

Что этому предшествовало

7 апреля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), окончательно утвердила постановление, регулирующее условия годового контракта на поставку газа для населения, который по умолчанию получат все потребители с 1 мая 2021 года.

Таким образом, Нацкомиссия обязала все газопоставляющие компании до 25 апреля опубликовать на своих сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Все бытовые потребители газа будут переведены на годовой контракт с 1 мая автоматически, без необходимости подавать дополнительные документы. Также газовым компания разрешено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ. Для перехода потребитель должен будет подать соответствующую заявку. Кроме того, потребитель имеет право перейти к другому поставщику газа в любой момент действия годовой цены.

Регулятор обязал поставщика уведомлять потребителя о смене тарифного плана в том же виде, в котором было получено заявление от потребителя, включая электронную версию.

В то же время, регулятор позволил газопоставляющим компаниям самостоятельно принимать решение о том, разрешить ли потребителю снова вернуться на годовой контракт после перехода на месячную цену. Также поставщик вправе решать, принимать ли обратно в обслуживание потребителя, который ушел к другому поставщику.

Главные новости Украины и мира на утро 26 апреля

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина