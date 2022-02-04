В случае критической ситуации, в зависимости от степени кризиса, профильное министерство имеет право применить комплекс мер, включая нерыночные.

В случае прекращения транзита российского газа газотранспортная система Украины будет переориентирована.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, сообщили в компании "Оператор ГТС Украины".

"Если же российская сторона прекратит транзит, то газотранспортная система будет переориентирована на обеспечение первоочередных потребностей украинцев", - сообщили в компании.

В компании отметили, что на случай возникновения угрозы бесперебойной поставки газа потребителям будет работать Национальный план действий, утверждаемый Минэнерго. В случае критической ситуации, в зависимости от степени кризиса, профильное министерство имеет право применить комплекс мер, включая нерыночные.

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Как говорится в материале, подобные планы разрабатываются во всех странах ЕС. Кроме того, разработаны дополнительные планы и инструкции по работе в случае нестандартных ситуаций, в частности, создан резервный диспетчерский центр, альтернативные и дублированные каналы связи.

В компании пояснили, что в случае возможного возникновения ситуации с масштабным отключением интернета и связи – это никак не скажется на стабильной работе газотранспортной системы. Технологическая связь компании полностью отделена от сети интернет.

"Технологически украинская газотранспортная система проработала возможные сценарии и соответствующие планы действий. Для удовлетворения потребностей украинских потребителей "Оператору ГТС Украины" придется запустить нашу систему в реверсном режиме, как это уже делали в 2009-м. То есть поднимать газ из западных хранилищ и транспортировать его на восток", - объяснили в компании.

Ситуация с газом в Украине: