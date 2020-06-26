Россия пробурит тысячи новых нефтяных скважин и не будет их использовать - Reuters

Власти РФ планируют подстегнуть бурение через льготные кредиты.

Россия готовится применить опыт конкурентов, добывающих сланцевую нефть в США, которые подготавливают, но не вводят в эксплуатацию скважины до тех пор, пока цена на нефть не достигнет нужного уровня.

Участник ограничивающего нефтедобычу альянса ОПЕК+, Россия, в рамках пакта сокращает добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, главным образом, на зрелых месторождениях с высокой обводненностью. Об этом сообщает «Reuters».

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Низкие цены на нефть не стимулируют компании бурить больше скважин, чтобы обеспечить хороший задел для нефтедобычи в будущем, поэтому власти РФ планируют подстегнуть бурение через льготные кредиты, в рамках которых нефтекомпании получат 400 миллиардов рублей на формирование фонда незаконченных скважин.

Одним из авторов идеи стал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, бывший нефтегазовый аналитик американского инвестбанка Morgan Stanley.

Сорокин отметил, что поддержка нефтесервиса в условиях снижения спроса на бурение позволит сохранить компетенцию и кадры, а также создать необходимый фонд незаконченных скважин, готовых к запуску в момент, когда появится необходимость в наращивании добычи.

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“Сейчас с Минфином дорабатывается стимулирующий механизм в размере ставки рефинансирования ЦБ, который будет применяться после ввода скважин в эксплуатацию, чтобы снизить стоимость владения скважиной в ее непродуктивный период”, - сказал он.

Министр энергетики РФ Новак ранее заявлял, что компании будут бурить скважины в течение 2 лет до окончания сделки, которая истекает в апреле 2022 года.

Эксплуатационный фонд скважин в РФ - около 180.000 штук, на них в 2019 году, согласно данным Минэнерго РФ, было добыто 11,3 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, что в начале марта 2020 года участники ОПЕК и ее партнеры на встрече в Вене не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи. На снижении тогда настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На ее стоимость также повлияла пандемия COVID-19.

Однако в апреле страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора по сокращению добычи нефти в мае и июне - на 9,7 млн б/c. Новая договоренность предполагает особые условия для Мексики.

6 июня 2020 года договор был продлен до конца июля 2020 года.

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