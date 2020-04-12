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ОПЕК+ договорилась о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти

21:21, 12 апреля 2020
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что речь идет о самом большом сокращении в истории. Отметим, что сделка стала возможной после того, как был достигнут компромисс с Мексикой, которая ранее не соглашалась существенно снижать добычу.

Как сообщал УНИАН, страны ОПЕК+ по итогам переговоров в четверг, 10 апреля, предварительно договорились о сокращении добычи нефти с целью поддержать цены, резко снизившиеся на фоне пандемии коронавируса.

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