В четверг, 25 августа, впервые в истории остановилась Запорожская атомная электростанция - действия оккупантов вызвали полное отключение ЗАЭС от энергосети.

О том, что такой сценарий развития событий является вполне возможным, эксперты предупреждали давно. Очевидно, что главная цель россиян - переключить ЗАЭС с украинской объединенной энергетической системы в систему Российской Федерации через Крым. Например, для обеспечения энергодефицитной Кубани и Ставропольского края.

Сейчас, насколько мне известно, одна из линий восстановлена. То есть два работающих энергоблока станции отключились от сети, а затем один из них включился

Однако для того, чтобы присоединить ЗАЭС к российским энергетическим сетям, необходимо отсоединиться от Украины. Поэтому они и устроили весь этот цирк. А, чтобы обосновать кражу крупнейшей в Европе атомной электростанции, оккупанты постоянно обвиняют Украину в обстрелах.

Сейчас угроза в том, что они перерезали энергосети, которые связывали украинскую систему с ЗАЭС. Сейчас, насколько мне известно, одна из линий восстановлена. То есть два работающих энергоблока станции отключились от сети, а затем один из них включился. Таким образом реактор, который находится в работающем состоянии, продолжает поставлять электроэнергию для внутренних нужд самой станции, в том числе систем охлаждения ядерного топлива.

На мой взгляд, грандиозная авария может произойти исключительно по указанию Кремля. То есть, если оккупанты запланируют взрыв на ЗАЭС, они, в принципе, могут его организовать: сделать это с помощью ракет или ядерных зарядов. Однако для этого придется приложить усилия. Ведь масштабная катастрофа – настоящий Армагеддон в Европе – возможна, если российская ракета попадет в сам реактор.

Нужно ли уже сегодня эвакуироваться из опасных районов? Вопрос 50 на 50.

Впрочем, учитывая, что системы безопасности на ЗАЭС достаточно мощные и отвечают высоким международным нормам, пока я не вижу рисков для угрозы такой масштабной аварии, как "Чернобыль".

А вот аварии локального уровня исключать нельзя. Например, если Россия будет обстреливать сухое хранилище отработанного ядерного топлива, расположенного на ЗАЭС, возможны утечки радиации. В этом случае мы можем получить аварию уровня "Фукусимы". К сожалению, учитывая действия россиян в Украине, такой риск действительно существует.

На данный момент уровень радиации в районе ЗАЭС пока не повысился. И сейчас трудно сказать, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Да, она опасна. И эта опасность создана российским шантажом и безответственными действиями Кремля. Однако нужно ли уже сегодня эвакуироваться из опасных районов? Вопрос 50 на 50. Считаю, что такое решение может принимать СНБО вместе с местными органами власти и высшим руководством страны.

Но еще раз повторюсь: для повышения уровня радиации необходимо, чтобы РФ разрушила, например, сухое хранилище отработанного ядерного топлива, или же повлекла разрушение одного из ядерных блоков. Сейчас этого не произошло и хочется верить, что не произойдет.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова