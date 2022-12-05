Система ПВО Украины сбила большинство российских ракет, сообщил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новой массированную ракетную атаку России 5 декабря.

"ПВО большинство ракет сбили, энергетики уже начали возобновлять свет", – заявил он в своем новом видеообращении.

Президент поблагодарил силы ПВО, энергетиков и народ Украины.

Видео дня

Россия атаковала Украину 5 декабря: что известно

Ранее сообщалось, что 5 декабря РФ совершила новый массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины.

В "Укрэнерго" подтвердили попадания российских ракет по объектам энергоинфраструктуры, а также связанные с этим аварийные отключения света.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в районе воздушного пространства Киева было зафиксировали десять ракет, предваритель, девять из них сбили ПВО.

Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили над Полтавской областью до 10 российских ракет.

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