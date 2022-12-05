Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новой массированную ракетную атаку России 5 декабря.
"ПВО большинство ракет сбили, энергетики уже начали возобновлять свет", – заявил он в своем новом видеообращении.
Президент поблагодарил силы ПВО, энергетиков и народ Украины.
Россия атаковала Украину 5 декабря: что известно
Ранее сообщалось, что 5 декабря РФ совершила новый массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины.
В "Укрэнерго" подтвердили попадания российских ракет по объектам энергоинфраструктуры, а также связанные с этим аварийные отключения света.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что в районе воздушного пространства Киева было зафиксировали десять ракет, предваритель, девять из них сбили ПВО.
Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили над Полтавской областью до 10 российских ракет.