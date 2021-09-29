По мнению Олега Попенко, больше всего новые тарифы на тепло ощутят жители малых и средних украинских городов.

Новые тарифы на отопление в Украине больше всего ощутят жители малых и средних городов.

Такое мнение высказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии сайту UBR.

Он привел в пример решения нескольких городских советов. К примеру, в Черкассах тариф на тепло для населения вырос на 35%, цена гигакалории теперь составляет 2034 гривни.

"Стоимость отопления однокомнатной квартиры в 40 кв. м. составит более 2000 грн. Для бизнеса и бюджетных учреждений тепло подорожает на 205% и составит 4316 грн. Для того чтобы уменьшить потребление тепла планируют сместить каникулы для школьников, чтобы начать отопительный сезон в школах позже", – говорит эксперт.

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В городе Канев Черкасской области тепло также подорожает на 35% для населения, для остальных потребителей - на 13%, уточнил он.

"Стоимость гигакалории будет 2581,85 грн с НДС. Отопление для однокомнатной квартиры 40 кв. м. обойдется в 2500 грн. Жители двухкомнатной квартиры в 60 "квадратов" будут вынуждены за тепло платить до 3500 грн", – подсчитал глава Союза потребителей коммунальных услуг.

По мнению эксперта, в такой ситуации жители квартир с двумя и тремя комнатами попросту откажутся платить за отопление.

Как ранее сообщал УНИАН, с 1 октября 2021 года в Украине тарифы на отопление увеличатся до 40%, зависимости от населенного пункта. Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/м кв. С 1 октября 2021 года средний тариф на горячее водоснабжение будет составлять 109,55−122,17 грн/м куб. в зависимости от типа дома.

При этом в Кабмине уверяют, что тарифы для населения в новом отопительном сезоне повышаться не должны.

Автор: Юрий Годован