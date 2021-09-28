Олег Немчинов напомнил, что за формирование тарифов отвечают исключительно местные власти.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов уверяет, что никакого основания повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения нет.

Об этом он сообщил сегодня на своей Facebook-странице.

"За формирование тарифов отвечает исключительно местная власть. Следовательно, высокие тарифы - это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому, никакого основания повышать тарифы для населения нет и не будет. Подчеркиваю, что суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений", - написал Немчинов.

Он отметил, что НАК "Нафтогаз" предлагает как для бытовых потребителей, так и для производителей тепла и горячей воды по всей стране "абсолютно доступные условия для получения газа".

Читайте такжеС 1 октября в платежках изменятся сразу 4 тарифа: сколько и за что будем платитьТак, уточнил Немчинов, для бытовых потребителей действует годовое предложение цены газа 7,96 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров не видит оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду этого отопительного сезона.

По его словам, правительство постоянно общается с органами местного самоуправления, которые будут устанавливать тарифы на тепло и горячую воду, чтобы они остались на уровне прошлого года.

Шмыгаль сказал, что не видит оснований у местного самоуправления повышать тарифы и заверил в готовности правительства "подставить плечо".

Перед этим Кабинет министров утвердил методику определения разницы в тарифах на тепло и горячую воду для теплогенерирующих предприятий.

"Разница между рыночными тарифами на тепло и горячую воду и теми, по которым платили граждане, это десятки миллиардов гривен. Эту разницу мы компенсируем теплокоммунэнерго, что предоставит им возможность беспрепятственно пройти отопительный сезон", - сказал премьер-министр.

Также Шмыгаль добавил, что этот шаг позволит местным властям взять на себя ответственность за тарифы на тепло и горячую воду, а также навести порядок с коммунальными предприятиями.

Автор: Инна Андалицкая