Теперь между отключениями будет минимум 3,5 часа с электричеством.

Новые графики отключения света, которые ввели в Украине, позволят увеличить количество времени со светом.

Об этом проинформировали в компании ДТЭК. "Укрэнерго" вводит унифицированные графики для всей страны. Это означает, что графики будут выглядеть и действовать одинаково во всех украинских городах. Количество времени со светом увеличится", - говорится в сообщении.

По данным ДТЭК, теперь между отключениями будет минимум 3,5 часа с электричеством.

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"По всей стране каждую группу поделили на две подгруппы. И теперь, когда выключать всю группу не нужно, Облэнерго может выключить только полгруппы и более точно распределить нагрузку на энергосистему. Как следствие, больше людей одновременно будут со светом. Но надо понимать, если произойдут локальные аварии или враг повредит линии передач, графики для этого региона изменятся", - пояснили в компании.

Отключение света в Украине

Во всех областях Украины обновили принципы применения графиков почасовых отключений для населения.

В "Укрэнерго" заявили, что они предназначены для более точного и равномерного распределения ограничений между регионами. Отныне для бытовых потребителей каждая очередь ГПВ будет дополнительно разделена на две подочереди: "Например, если обесточивание одной очереди много - диспетчером может быть отдана командная на обесточивание 0,5 очереди, или 2,5 очереди - если 2 очередей мало".

Унифицированные графики должны предоставить каждой группе потребителей, которую определяет оператор системы распределения (облэнерго), четкое время применения ограничений, с учетом максимально справедливого распределения по критериям день/ночь, будни/выходные.

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