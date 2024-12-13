Массированная атака РФ: в 'Укрэнерго' рассказали о состоянии энергосистемы

Сейчас во всех регионах применяются три очереди графика почасовых отключений одновременно.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки 13 декабря повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах Украины.

"Ночью и утром враг совершил очередную, уже двенадцатую с начала года, массированную ракетно-дронную атаку на энергосистему. Повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах. Вследствие этого - вынужденно был увеличен объем мер ограничения потребления, а именно - количество очередей графика почасовых отключений, по сравнению с предыдущим прогнозом на текущие сутки", - сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах начались сразу после отбоя воздушной тревоги. В "Укрэнерго" заверили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия российских ударов.

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В "Укрэнерго" отметили, что из-за массированной атаки россиян в энергосистеме Украины наблюдается значительный дефицит мощности. Поэтому вынужденно применяются почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Сейчас во всех регионах применяются три очереди графика почасовых отключений одновременно.

Ракетная атака на Украину 13 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по предварительным отчетам, россиянами было запущено 93 ракеты. В частности, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия осуществила очередную массированную ракетную атаку против энергосистемы Украины. По его словам, энергетики на текущий момент принимают все необходимые меры для того, чтобы минимизировать любые негативные последствия для энергосистемы.

Компания "Укрэнерго" сообщила, что из-за ракетной атаки отключение света было увеличено. А генеральный директор Yasno подчеркнул, что без света сейчас 3 очереди из 6.

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