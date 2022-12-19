Ситуация с электроснабжением во Львовской области остается сложной, одновременно получать электроэнергию могут лишь 50% потребителей. Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Ситуация с электропитанием во Львовской области остается сложной. Одновременно получать электроэнергию могут лишь 50% потребителей нашей области. Продолжают действовать две очереди почасовых отключений (оранжевые и белые ячейки в графике, согласно вашей группе)", - отметил он.
Ввиду похолодания, по словам Козицкого, энергетики работают над тем, чтобы сегодня интервалы между отключениями были меньше, то есть, чтобы электроэнергия в каждый дом области подавалась на более долгий промежуток времени.
Ситуация с электроэргией в Украине
В Киеве и 10 областях из-за тяжелой ситуации в энергосистеме введены графики аварийных отключений электроэнергии.
По данным "Укрэнерго" , сегодня вследствие враждебной атаками дронами и артобстрелов снова повреждены объекты инфраструктуры. Сейчас самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Графики аварийных отключений введены в следующих областях:
- Сумская;
- Харьковская;
- Полтавская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Кировоградская;
- Житомирская;
- Черниговская;
- Черкасская;
- Киевская и Киев.