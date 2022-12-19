Во Львовской области продолжают действовать две очереди почасовых выключений.

Ситуация с электроснабжением во Львовской области остается сложной, одновременно получать электроэнергию могут лишь 50% потребителей. Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Ситуация с электропитанием во Львовской области остается сложной. Одновременно получать электроэнергию могут лишь 50% потребителей нашей области. Продолжают действовать две очереди почасовых отключений (оранжевые и белые ячейки в графике, согласно вашей группе)", - отметил он.

Ввиду похолодания, по словам Козицкого, энергетики работают над тем, чтобы сегодня интервалы между отключениями были меньше, то есть, чтобы электроэнергия в каждый дом области подавалась на более долгий промежуток времени.

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Ситуация с электроэргией в Украине

В Киеве и 10 областях из-за тяжелой ситуации в энергосистеме введены графики аварийных отключений электроэнергии.

По данным "Укрэнерго" , сегодня вследствие враждебной атаками дронами и артобстрелов снова повреждены объекты инфраструктуры. Сейчас самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Графики аварийных отключений введены в следующих областях:

Сумская;

Харьковская;

Полтавская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Кировоградская;

Житомирская;

Черниговская;

Черкасская;

Киевская и Киев.

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