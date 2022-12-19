Он поблагодарил бизнес, который превращает свои магазины, кафе и предприятия в пункты несокрушимости.

После массированного ракетного удара, которого российские оккупанты нанесли по Украине в пятницу, 16 декабря, уже вернули электроэнергию 9 миллионам украинцев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Также Зеленский отметил, что в большинстве городов Украины нормализуется работа транспорта.

"Есть новые результаты в возвращении света и тепла нашим людям. Еще 3 миллионам украинцев возвращены поставки энергии. Плюс вчера 6 миллионов. То есть, после удара террористов в пятницу, уже есть результат для 9 миллионов наших людей", - сказал он.

Видео дня

Президент Украины поблагодарил всех, кто при любой погоде и круглосуточно осуществляет ремонтные работы, а также международных партнеров, кто помогает Украине с оборудованием.

"Я благодарю и украинский бизнес - всех, кто превращает свои магазины, кафе, предприятия в новые пункты несокрушимости", - подчеркнул Зеленский.

Массированный обстрел Украины

Как сообщал УНИАН, 16 декабря Россия осуществила очередную, девятую масштабную ракетную атаку по территории Украины. Российские оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты по Украине, более 60 из которых сбили силы противовоздушной обороны.

В результате ударов были поражены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Киеве после российской ракетной атаки 16 декабря была приостановлена работа электротранспорта. В городе состоялись аварийные отключения электроэнергии, также в квартирах многих киевлян исчезло водо- и теплоснабжение.

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