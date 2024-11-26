Великобритания ввела санкционный пакет в отношении трех десятков судов "теневого флота" России. Но это декоративные действия вместо глобальных решений. И это вызывает саркастическую улыбку.

Дело в том, что эти санкции предусматривают запрет судам, которые перевозят российскую нефть, заходить в ее порты. Но они туда и так не заходили и не собираются. Также россиянам запретили пользоваться услугами британских страховых компаний. Но они и сейчас пользуются услугами "Ингосстраха" и страховых компаний Индии и Китая, то есть тех стран, которые не поддерживают режим антироссийских санкций.

Еще один момент - надо понимать, что на самом деле никакого "теневого флота", то есть невидимого для других стран, не существует. Это придумали наши американские друзья, которые опасались, что мировые цены на нефть пойдут в гору, и у них вырастет цена на бензин и дизтопливо. Мульку с "теневым флотом" подхватили СМИ и она обросла ложными деталями. В частности, что "теневой флот" никто не видит, потому что якобы эти суда отключают передатчики АIS. Это ложь. Они действительно проводят манипуляции с передатчиками, но в любых международных проливах, в частности Каттегат, Большой и Малый Бельт, которые соединяют Балтийское море с Атлантическим океаном, никто не пропустит ни одно судно с выключенным передатчиком АIS. Поэтому все их прекрасно видят.

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Поэтому для меня не важны добрые жесты от руководства Великобритании, ведь вижу, как ежемесячно 100-105 танкеров из Балтийского моря идут, как и шли.

Как они возили российскую нефть, так и возят. Как Россия получала за нее деньги, так и получает... И никакого уменьшения этого потока из-за санкций в отношении РФ не наблюдается.

Например, танкер VANGUARD (ИМО 9311622), в "девичестве" VLADIMIR TIKHONOV, 1 сентября 2024 года попал в санкционный список Великобритании. Но в ноябре он прошел Ла-Манш, "помахав рукой" правительству Великобритании. 11 сентября этого года, то есть после введения санкций, он совершил рейс из Индии в Новороссийск за нефтью и обратно, разгрузился и возвращается за нефтью в Балтийское море. Никакие подобные санкции - ни Великобритании, ни США - ни ему, ни сотням других не помешают.

Надо понимать, что сегодня продажа нефти является для России основным источником финансирования войны. Это самая большая доля иностранной валюты, которую РФ получает от Индии, Китая, Сингапура, Малайзии и африканских стран. За эту валюту Россия покупает все, что ей нужно - от микросхем до оптических приборов. Это такой себе Perpetuum mobile(вечный двигатель) финансирования кровопролития. И именно его надо остановить, иначе война не остановится никогда.

Для того, чтобы ограничения были не имитацией, а действенным механизмом против России, перед нашими друзьями, союзниками и партнерами надо ставить вопрос о радикальном обновлении мировой санкционной политики. И здесь необходимо исходить из того, что международное морское право, свободная торговля, свобода транзита - это все понятия из мирного времени. А на период войны в Европе, которую РФ ведет против Украины, необходимо частично остановить отдельные нормы морского права. Сейчас необходим жесткий реализм.

Что нужно сделать? Запретить России пользование проливами.

Этот вопрос неоднократно ставился, в том числе месяц назад, когда президент Украины Владимир Зеленский встречался в Рейкьявике, в частности, с руководством правительства Дании. В резолюции отмечалось, что надо не позволить "теневому флоту" России возить нефть, потому что за средства, вырученные с ее продажи, Россия финансирует войну в Украине. И это правда. А что дальше? Заявление, что будут действовать с соблюдением норм международного морского права? Но это не работает.

Как выглядит, например, рынок сырой нефти? Примерно 60% идет из российских портов на Балтийском море, а это примерно 10-12 миллионов тонн в месяц. Также 20% такой нефти идет из портов Черного моря и еще 20% - из портов Дальнего Востока и Севера. Исходя из этой статистики, именно в Балтийском море надо принимать меры для прекращения этого потока. И у нас есть надежда, что мы можем что-то сделать, поскольку это море, кроме России, контролируется странами-нашими друзьями - они являются либо членами ЕС, либо членами НАТО.

Также пролив Ла-Манш контролируется Великобританией и Францией. Есть около 30% танкеров, которые в "черных списках" по портовому контролю. Скажите, что вы запрещаете тем танкерам пользоваться проливом для сохранения экологии. И тогда они вынуждены будут обходить Великобританию, что займет несколько дополнительных дней и транзит для России подорожает...

Прежде всего надо принимать меры для препятствования России зарабатывать деньги на продаже нефти. Я уверен, что так и будет. Но вопрос - когда.

Андрей Клименко, руководитель Института Черноморских стратегических исследований