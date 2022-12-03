Запад хочет коллективно продолжать сокращать доходы Путина от нефти во всем мире, отметила заместитель госсекретаря Штатов.

В Государственном департаменте США заявили, что введение предельной цены на российскую нефть будет иметь двойной эффект.

Целью введения "потолка" цен на российскую нефть является сокращение доходов, которые президент РФ Владимир Путин получает во всем мире для продолжения войны в Украине, об этом рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время встречи с украинскими журналистами, сообщает "Радио Свобода".

"Целью здесь является то, чтобы по мере того, как Европа отвыкает от российской нефти и накладывает на нее определенные ограничения, мы коллективно продолжали сокращать доходы, которые Путин получает от нефти, не только в Европе, но и во всем мире", - заявила Нуланд.

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По ее словам, когда ряд государств устанавливает предельную цену, то и другие страны, которые импортируют российскую нефть и платят сегодня 85 или 90 долларов за баррель, не захотят страховать контракты на сумму более 60 долларов.

"Это будет иметь двойной эффект. Это нужно для того, чтобы удержать на рынке российскую нефть, которая нам нужна для того, чтобы цены не возросли в результате сокращения предложения. А также чтобы снизить цену, которую все готовы платить за российскую нефть", - добавила чиновница.

Согласование в Евросоюзе максимальной цены на нефть из РФ - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Совет Европейского Союза приняла решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

Как указано в официальном заявлении на сайте Европейского совета, уровень ограничения был установлен в тесном сотрудничестве с Price Cap Coalition, он начнет применяться с 5 декабря 2022 года.

Решением, в частности, предусмотрен переходный период длительностью в 45 дней для судов, перевозящих сырую нефть происхождением из России, приобретенную и загруженную до 5 декабря 2022 года и разгруженную в порту назначения до 19 декабря.

Соответствующие нормативно-правовые акты в ближайшее время будут обнародованы в Официальном журнале ЕС.

Комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что это слабая позиция.

Он подчеркнул, что это только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструмент.

Ранее стало известно, что в российском Приморске 30 ноября нефть отгружали по цене $48 за баррель.

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