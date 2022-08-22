Укрепление доллара усилило давление на рынок нефти.

После трех дней роста цены на нефть упали, потому что инвесторы обеспокоены, что агрессивное повышение процентных ставок в США ослабит мировую экономику и снизит спрос на топливо.

Об этом сообщает издание Reuters.

Укрепление доллара также усилило давление на рынок.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $1,20, или на 1,2%, до $95,52 за баррель к 04:58 GMT. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в сентябре упали на 1,24 доллара, или на 1,4%, до 89,53 доллара за баррель.

Октябрьские фьючерсы упали на 1,17 долл (1.3%) - до 89,27 долл за баррель.

"Рост опасений относительно замедления мировой экономики стал причиной падения нефтяных рынков. Рост доллара США также вызвал новые продажи", - пояснил экономист Тацуфуми Окоши.

Индекс доллара поднялся до пятинедельного максимума после того, как президент ФРС Ричмонд Томас Баркин заявил, что руководители центральных банков стремятся к более быстрому повышению процентных ставок. Укрепление доллара делает нефть дороже для покупателей в других валютах. ФРС имеет больше возможностей для повышения ставок, чем центральные банки других крупных экономик, которые являются более хрупкими.

Цены также упали из-за беспокойства относительно замедления спроса на топливо в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, из-за дефицита электроэнергии на юго-западе, вызванного жарой.

Как сообщал УНИАН, Казахстан будет поставлять нефть в обход России.