Доходы "Нафтогаза" от транзита российского газа сократились на 2 миллиарда гривень

Общие поступления от "Газпрома" в виде платы за транзит в 2019 году составили 70,2 миллиарда гривень.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в 2019 году получила от российского "Газпрома" на 2,1 миллиарда гривень меньше доходов от транзита российского газа через территорию Украины в европейские страны, чем годом ранее.

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Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности группы "Нафтогаз", которую опубликовала компания.

Согласно отчету, общие поступления от "Газпрома" в виде платы за транзит в 2019 году составили 70,21 миллиарда гривень, в то время как в 2018 году эта сумма достигала 72,34 миллиарда гривень.

"Нафтогаз" отметил, что "Газпром" был единственным иностранным клиентом компании, доходы от которого превышали 10% общих доходов украинской компании.

Также сообщается, что в 2019 году доходы "Нафтогаза" от транспортировки, переработки нефти и продажи нефтепродуктов снизились на 7,7% - до 11,95 миллиарда гривень с 12,95 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в 2019 году получила 63,3 миллиарда гривень чистой прибыли, что в 5,5 раза больше показателя за 2018 год за счет 55,7 миллиарда гривень, связанных с арбитражным решением против российского "Газпрома".

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов Украины перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.