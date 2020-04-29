«Нафтогаз» за год увеличил прибыль в 5,5 раза

Компания сгенерировала значительные денежные средства, несмотря на падение цен на газ.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в 2019 году получила 63,3 млрд грн чистой прибыли, что в 5,5 раза больше показателя за 2018 год, говорится в сообщении компании.

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Комментируя этот результат, финансовый директор группы Питер ван Дрил отметил, что в 2019 году компания сгенерировала значительные денежные средства, несмотря на падение цен на газ.

«Нафтогаз» получил 110 млрд грн операционного денежного потока, включая 55,7 млрд грн, связанных с арбитражным решением, а также уплатил 20 миллиардов гривен дивидендов нашему единственному акционеру — государству Украина», - цитирует пресс-служба его слова.

Также сообщается, что скорректированный показатель EBITDA (объём прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) группы в прошлом году снизился на 28%, до 65 млрд грн. Капитальные инвестиции в прошлом году составили 24,9 млрд грн, что на 11% больше, чем в 2018 году. Чистый долг группы снизился на 2%, составив 42,6 млрд грн.

Отмечается, что в 4 квартале 2019 года существенно сократились объемы потребления газа и продолжилось снижение цен на газ. В компании ожидают, что рыночные условия будут оставаться сложными и в текущем году.

«Менеджмент группы определил пути снижения затрат, и мы будем придерживаться платежной дисциплины. У «Нафтогаза» относительно низкий уровень долга к капиталу, компания хорошо подготовлена к рыночному спаду», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.