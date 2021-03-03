Эксперт отметил, что прибыль «Укргаздобычи» в ближайшее время вряд ли возрастет.

Группа Нафтогаз намерена финансировать выполнение своей бизнес-стратегии до 2025 года за счет «Укргаздобычи» – единственной прибыльной компании в структуре Группы.

Об этом заявил Александр Паращий, руководитель аналитического департамента «Concorde Capital» в ходе ток-шоу «Energy Freedom с Андреем Куликовым».

«Вся стратегия и все финансирование этой стратегии НАК «Нафтогаз» фактически базируется на паразитировании на единственном активе, который генерирует операционную прибыль — это «Укргаздобыча»», – отметил Паращий.

По его мнению, перед презентацией какой-либо стратегии, и в «Нафтогазе», и в правительстве должны ответить на вопрос – насколько целесообразной является комбинация, когда убыточная компания руководит прибыльной.

«Слияние «Нафтогаза» и УГВ (Укргаздобыча – прим.) фактически уменьшает всю полезность этого бизнеса. Потому что «Нафтогаз», убыточная компания, руководит прибыльной «Укргаздобычей» и свободно распоряжается средствами этой компании», – добавил эксперт.

Паращий отметил, что прибыль «Укргаздобычи» в ближайшее время вряд ли возрастет, поскольку в бизнес-стратегии «Нафтогаза» до 2025 года не запланировано увеличение добычи голубого топлива.

«Мы не услышали от менеджмента компании никаких оснований, чтоб ожидать, что возрастет добыча в течение пяти лет, соответственно вряд ли увеличится прибыль «Укргаздобычи», если только цены на газ не вырастут в два или три раза… Продавать дороже газ украинцам? Это уже вообще безответственно», - констатировал он.

Паращий предположил, что «Нафтогаз» за счет средств «Укргаздобычи» собирается построить свой коммерческий бизнес: торговлю газом и электроэнергией. Он усомнился в эффективности такого использования прибыли добычающей компании, а также в целесообразности существования «Нафтогаза» как единого целого.

«Нужно решить вопрос - чем является «Нафтогаз» для Украины. Только после того, как на стратегическом уровне будет проанализирована целесообразность существования «Нафтогаза» и его подразделений, можно на серьезном уровне, с привлечением правительства, министерства энергетики, наблюдательного совета и менеджмента, утверждать какую-либо стратегию», - резюмировал он.

Напомним, 18 февраля глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в рамках форума «Украина 30» представил бизнес-стратегию развития компании до 2025 года.

Ранее генеральный директор ООО «Нефтегазстройинформатика» Леонид Униговский назвал бизнес-стратегию НАКа «декларативным заявлением», в котором недостаточно конкретики. Он отметил, что Кабинет министров Украины должен в большей мере контролировать развитие «Нафтогаза» и работу его наблюдательного совета.

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Автор: УНИАН