Поскольку Россия добровольно не уплатила "Нафтогазу" средства, компания будет принудительно взыскивать их с активов РФ.

НАК "Нафтогаз Украины" и еще пять компаний группы стремятся принудительно взыскать с России компенсацию за утраченные активы в Крыму. С этой целью подано ходатайство в окружной суд США округа Колумбия, чтобы подтвердить решение Арбитражного Трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Как сообщают в компании, решение обязало Россию уплатить 5 млрд долл. (включая проценты) компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму.

Отмечается, что в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации.

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"Поскольку Россия добровольно не оплатила "Нафтогазу" средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях", — цитирует пресс-служба главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева.

Согласно законодательству США, подтверждение арбитражного решения является обязательным, если суд не установит, что существует одно из ограниченных оснований для отказа или отсрочки признания или исполнения арбитражного решения, изложенных в Нью-Йоркской конвенции.

При этом проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по решению суда.

Дело утраченных активов в Крыму

Как сообщал УНИАН, в апреле Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию уплатить 5 млрд долл. компенсации "Нафтогазу" за убытки, причиненные захватом активов компании в 2014 году в Крыму. Это самая большая сумма, присужденная международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию Россией активов в Крыму.

Весной 2014 года в результате аннексии Крыма дочерняя компания "Нафтогаза" - "Черноморнефтегаз" потеряла основные активы (буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

15 сентября 2017 года в "Нафтогазе" сообщили, что подали иск к России с требованием возместить 5 млрд долл. убытков из-за аннексии полуострова.

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