Это самая большая сумма, присужденная международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию Россией активов в Крыму.

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию уплатить $5 млрд компенсации "Нафтогазу" за убытки, причиненные захватом активов компании в 2014 году в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины". "Команда "Нафтогаза" одержала победу на энергетическом фронте. Несмотря на попытки России помешать правосудию, Арбитражный трибунал обязал РФ компенсировать "Нафтогазу" убытки объемом в $5 млрд. Речь идет о последствиях захвата Россией наших активов в Крыму в 2014 году. Теперь Россия должна выполнить это решение в соответствии со своими обязательствами по международному праву", - прокомментировал решение глава "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Отмечается, что арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения. Следовательно, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где есть активы Российской Федерации.

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Суд установил, что сумма такой компенсации должна равняться справедливой рыночной стоимости активов "Нафтогаза" до момента их экспроприации. Несмотря на настаивание России на том, что "Нафтогаз" не имеет права на какую-либо компенсацию за экспроприацию его активов, Арбитражный трибунал не согласился с таким утверждением.

"Сумма компенсации, установленная этим решением, является наибольшей суммой, присужденной международным Арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию Россией активов в Крыму", - говорится в сообщении.

Кроме этого, суд принял решение, что Россия должна возместить "Нафтогазу" расходы, связанные с этим арбитражным производством.

Убытки "Нафтогаза" в Крыму

Весной 2014 года в результате аннексии Крыма дочерняя компания "Нафтогаза" - "Черноморнефтегаз" потеряла основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

15 сентября 2017 года в "Нафтогазе" сообщили, что подали иск к России с требованием возместить $5 млрд убытков из-за аннексии полуострова.

Арбитражный трибунал в Гааге начал слушания по делу об определении размера компенсации "Нафтогазу" за упущенную возможность использовать активы в Крыму в феврале 2022 года.

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