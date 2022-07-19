Ежемесячный рост запасов газа в Украине составляет 1 млрд кубометров, отметили в "Нафтогазе".

Сейчас в украинских подземных хранилищах находится примерно 11,4 млрд кубометров газа.

Об этом во время информационного телемарафона рассказал председатель Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Сейчас в ПХГ 11,4 млрд куб. м и приближаемся к 11,5 млрд. Мы работаем, мы добываем, добывают и частные компании. Каждый месяц мы добавляем к нашим запасам по крайней мере 1 млрд куб. м газа", - рассказал он.

Витренко отметил, что сейчас собственная добыча газа составляет примерно 12 млрд куб. м. Весь этот газ идет только на нужды населения.

Напомним, по решению правительства к отопительному сезону Украина должна закачать в газовые хранилища примерно 19 млрд куб. м газа. Юрий Витренко говорил, что для этого нужно привлечь 8 млрд долларов.

По его словам, до начала отопительного сезона в газохранилища нашего государства нужно закачать 15 млрд кубометров газа.

Вас также могут заинтересовать новости: