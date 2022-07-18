Правительство решило "подстраховаться" и закачать в газохранилища большие, чем обычно, объемы газа.

Украина нуждается в 8 млрд долларов на закупку дополнительных объемов газа для устойчивого прохождения отопительного сезона.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По словам Витренко, до начала отопительного сезона в украинские газохранилища необходимо закачать 15 млрд кубометров газа.

"Правительство решило "подстраховаться" и иметь больше газа в запасе на зиму и дополнительно закачать 4 млрд кубометров. Это будет стоить примерно 8 млрд долларов", - сообщил он.

Витренко добавил, что компания работает с правительством, чтобы убедить международных кредиторов предоставить Украине соответствующие займы на закупку дополнительных объемов газа.

По словам Витренко, у международных партнеров есть понимание ситуации с ценообразованием на газ в Украине. По финансовым итогам 2021 года, подтвержденным международными аудиторами, "Нафтогаз Украины" является прибыльной компанией, соответственно платежеспособной. Но компания обратилась с просьбой к международным кредиторам отложить сроки выплат по еврооблигациям.

"Вопрос только в том, согласятся ли наши кредиторы помочь населению именно таким образом", - добавил руководитель "Нафтогаза".

Он пояснил, что после принятия законопроекта о финансировании газового рынка "Нафтогаз" сможет получить субсидии от государства и осуществить выплаты по еврооблигациям позже.

Также, по его словам, после войны Украина сможет перейти к системе рыночного ценообразования на газ.

"Те потребители, которые не смогут оплачивать рыночную цену, будут получать субсидии", - отметил Витренко.

Кроме того, Витренко сообщил, что во время обсуждения с партнерами из США вопроса о предоставлении Украине ленд-лиза он предложил включить в эту программу финансирование импорта газа.

"Правительство США положительно отреагировало на соответствующее предложение. Но четкого ответа мы не получили", - отметил Витренко.

Как сообщал УНИАН, 15 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к различным сценариям прохождения отопительного сезона.

Подготовка включает четыре основных аспекта: достаточные объемы запасов газа и угля, готовность энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры, подготовка к экстренным ситуациям.

Также Шмыгаль сообщал, что Украина продолжает планово закачивать в ПХГ газ для прохождения отопительного сезона. Это газ собственной добычи и импортированный из стран Евросоюза. По его словам, для прохождения зимы Украине необходимо 19 млрд кубометров газа. Он пояснил, что население зимой потребляет 7,7 млрд кубометров голубого топлива, предприятия теплокоммунэнерго - 5,7 млрд кубометров.