Без света остаются тысячи людей.

В Харькове и области восстановили электроснабжение для 70% потребителей.

Как отметил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, без света остаются сотни тысяч людей.

"В Харьковской области и Харькове уже запитали электроэнергией почти 70% потребителей", – написал Синегубов.

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Глава ОВА также добавил, что без электроэнергии в Харькове остаются еще около 150 тысяч человек в Харькове. В области ждут подключение электроэнергии около 300 тысяч людей.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах, но труднее всего пока в столице и 15 областях.

По состоянию на 17:20 24 ноября 70% жилого фонда Киева находилось в режиме аварийного отключения электроэнергии, водоснабжение во всех районах столицы восстановлено.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что ситуация в энергосистеме в Украине в целом сложная, но контролируемая. Он отметил, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа до увеличения объема электроэнергии, которая будет поступать в столицу.

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