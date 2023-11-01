Столичная сеть "Авантаж 7" повысила розничные цены на все виды горючего сразу на 5 гривень.
Теперь цены на бензин и дизель подтянулись к средним показателям по стране, а автогаз стал самым дорогим среди других АЗС, свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".
Таким образом, цена на бензин А-95 возросла до 54,95 гривень, на дизтопливо - до 56,55 грн. Автогаз подорожал до 31,95 гривень, что на сегодня, 1 ноября, является самой высокой ценой среди украинских АЗС. До недавнего времени "Авантаж" позиционировала себя как игрока эконом-сегмента, реализовывая горючее по самым низким ценам.
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2 октября Государственной налоговой службой были отменены лицензии на розничную торговлю для 53 АЗС сети "Авантаж". По сведениям пресс-службы компании, это привело к закрытию более половины станций сети (53 из 101).
Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев пояснил, что действия ГНС были направлены на обеспечение полноты уплаты налогов сетью во время войны.