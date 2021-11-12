Cейчас наблюдается мировой энергетический кризис / Иллюстрация REUTERS

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов отмечает, что Россия делает все до того, чтобы Украина больше чувствовала на себе энергетический кризис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

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Немчинов отметил, что сейчас наблюдается мировой энергетический кризис.

"Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть, они делают все для того, чтобы мы еще больше ощутили на себе этот кризис", - сказал Немчинов.

В то же время, он заверил, что предпринимается достаточно мер для того, чтобы попытки России "помешать нашим планам" успешно нивелировались.

Остановка экспорта энергетического угля в Украину:

  • С 1 ноября Российская Федерация остановила экспорт энергетического угля в Украину. Кроме того, РФ заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана.
  • Ранее, 21 октября, российская компания "Интер РАО" отменила аукцион по продаже электроэнергии, в котором планировали принять участие украинские компании.
  • В то же время суточные объемы транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу уменьшились на 34% по сравнению с объемами на 1 октября и уже скоро могут дойти до нуля.
  • Также Россия ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа в Украину.

Автор: Таня Поляковская