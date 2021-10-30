В Молдове 22 октября было введено чрезвычайное положение после того, как в конце прошлого месяца истек срок действия контракта с "Газпромом" и возник дефицит газа.

Молдова и российский "Газпром" договорились о продлении на 5 лет действия контракта на поставки газа.

Об этом сообщает Newsmaker.md со ссылкой на Министерство инфраструктуры Молдовы.

В соответствии с соглашением, предыдущий контракт между "Газпромом" и "Молдовагаз" продлят на пять лет с использованием формулы расчета цены, предложенной молдавской стороной.

Поставки газа в Молдову, согласно новому контракту, начнутся 1 ноября.

Читайте также"Нафтогаз" изменил цены на газ для населенияВ "Газпроме" отметили, что контракт о поставках газа в Молдову продлили "на взаимовыгодных условиях".

Газовый кризис в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября ввел чрезвычайное положение до 20 ноября после того, как в конце прошлого месяца истек срок действия газового контракта с "Газпромом".

В Молдове наблюдается дефицит газа в 16 млн кубометров, а необходимые объемы газа в октябре покрыты на 67%. В газотранспортной сети давление достигло критического уровня, что угрожает функционированию газовых систем.

29 госкомпания "Оператор ГТС Украины" по поручению СНБО оказала экстренную помощь Молдове, выделив 15 млн куб. м газа.

Автор: Виктория Токарева