Владимир Путин заявил о "новых технологиях" на газопроводе "Северный поток-2".

Российский президент Владимир Путин нашел новую причину, чтобы не увеличивать поставки газа через газотранспортную систему Украины. Он заявил, что газопровод "Северный поток-2" экологичнее.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, якобы от газопровода на дне Балтийского моря в разы меньше выбросов, чем от украинской ГТС.

"Газопровод "Северный поток-2" - это современные технологии... Движение газа по дну Балтийского моря вообще без выбросов происходит... В 5,6 раза выбросов меньше, чем при транзите через ГТС Украины. Ну, потому что старенькая уже", - заявил Путин.

Читайте такжеРада приняла закон об энергоэффективностиПри этом он указал, что экологи должны были бы сказать, что ГТС Украины надо закрыть, а не увеличивать объемы транзита газа в Европу.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября 2021 года компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" начала заполнять первую ветку газом.

Автор: Анастасия Горбачева