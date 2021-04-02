Сейчас страны придерживаются разных позиций.

Франция ведет дискуссии с Германией для сближения позиций по вопросу трубопровода «Северный поток-2».

Об этом заявил госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон в эфире канала BFM TV.

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По его словам, сейчас страны придерживаются разных позиций.

«Наши подходы не совпадают. Но мы ведем дискуссии для их сближения», — сказал Бон.

Позиция Франции по "Северному потоку-2"

В феврале 2021 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что координирует подходы по «Северному потоку-2» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Экологи и "Северный поток-2"

В январе 2021 года немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2".

В связи с этим действие разрешения на ведение работ в немецких территориальных водах временно было приостановлено.

Газопровод "Северный поток-2": что известно

Учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французский Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании остановить работы по строительству газопровода.

7 января в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте либо планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подчеркнул, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" противоречит энергетической безопасности Европы и имеет потенциал подорвать интересы Украины, Польши и других стран.

1 апреля 2021 года в правительстве Германии призвали ввести мораторий на достройку российского газопровода "Северный поток-2".

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Автор: Елена Коваленко