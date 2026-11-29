Политик напомнил, что Россия угрожает Западу и совершает различные злодеяния.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что традиция советской дипломатии заключается в том, чтобы требовать 1000% в надежде, что другая сторона даст 50%, передает Clash Report.

"Сейчас я предполагаю, что Путин все еще надеется сломить украинцев этой зимой. Возможно, только если ему не удастся их сломить, он будет готов к серьезным переговорам, ведь сегодня он выдвигает абсурдно нереалистичные требования", – подчеркнул политик.

По его словам, когда РФ заявляет, что не имеет злых намерений в отношении своих соседей и хочет создать новую архитектуру безопасности, он говорит россиянам:

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"Ребята, у нас когда-то был такой анекдот. Что такое безопасная граница Советского Союза?" Безопасная граница Советского Союза – это та, по обе стороны которой стоят советские солдаты".

Министр подчеркнул, что правда заключается в том, что Россия угрожает Западу и совершает различные плохие поступки, тогда как Европа придерживается исключительно оборонительной тактики.

"Это отчасти обусловлено нашими структурами, ведь мы – демократические государства. У нас же нет эскадронов смерти, которые можно было бы отправить в Москву, не так ли? Мы не собираемся поджигать российские торговые центры или взрывать российские поезда, как это пытались сделать в Польше", – заявил Сикорский.

Мирные переговоры по Украине – последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить огонь на линии фронта и начать переговоры. Он отметил, что Путин не хочет выводить войска с украинской территории, поэтому Киев предлагает остановить боевые действия на нынешних позициях и перейти к дипломатии.

"Мы готовы к таким шагам – остаться и остановиться там, где мы стоим. Мы говорим о прекращении огня на линии соприкосновения. Является ли это компромиссом? Конечно, очень большим компромиссом. Мы понимаем, что он [Путин] не хочет уходить с нашей земли. Именно поэтому мы говорим: хорошо, остановимся здесь и перейдем к дипломатии", – подчеркнул глава государства.

В то же время специальный посланник президента США Джаред Кушнер обвинил Украину в затягивании переговоров из-за "атаки на резиденцию Путина". По его словам, сейчас стороны уперлись в территориальном вопросе.

"Меня попросили заняться этим около года назад. И примерно в ноябре мы начали добиваться определенного прогресса и приступили к работе. Затем, в конце декабря, произошло нападение украинцев на резиденцию Путина, которое, на мой взгляд, отбросило его назад", – сказал Кушнер.

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