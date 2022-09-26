Беспрецедентное варварское поведение россиян в отношении АЭС - прямой путь к мировой ядерной катастрофе.

Мир должен перестать испытывать судьбу и устойчивость украинских ядерных технологий к вооруженной агрессии Российской Федерации и разработать действенный механизм с системой гарантий, направленный на предотвращение атак на объекты мирной атомной энергетики.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Россия не будет сторониться никаких средств, чтобы сохранить свое геополитическое влияние. Вчера она дает дешевый газ и места в наблюдательных советах своих компаний, а сегодня – безосновательно его перекрывает и провоцирует 10-кратный рост цен, а завтра – начинает войну против мирной страны, которая не поддалась на энергетический шантаж. Украина – яркое тому подтверждение", - отметил он.

Видео дня

По его словам уже несколько раз была опасность аварий на Запорожской АЭС, которую захватили русские войска.

"Беспрецедентное варварское поведение россиян в отношении украинских гражданских ядерных объектов, обстрелы атомных электростанций, военная техника и боеприпасы возле атомных блоков – это прямой путь к мировой ядерной катастрофе. Уже несколько раз мы были в шаге от аварии на ЗАЭС", - добавил Галущенко.

Ситуация на Запорожская АЭС

Как сообщал УНИАН, российские военные захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС, а ее войска периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе украинских властей МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что 6-й энергоблок ЗАЭС, последний который работал, отключили от энергосети. Его начали переводить в "холодное" состояние. 12 сентября стало известно, что ЗАЭС подключена к украинской электросети и получает необходимую энергию для охлаждения неработающих энергоблоков.

Впоследствии стало известно, что МАГАТЭ планирует увеличить присутствие миссии на Запорожской АЭС.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, на оккупированной Запорожской АЭС находятся 500 российских боевиков.

Вас также могут заинтересовать новости: