Генеральный директор отметил, что удаленная передача данных от систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была потеряна.

Международное агентство по атомной энергии потеряло связь с системами мониторинга на Чернобыльской АЭС. Ранее станцию захватили российские оккупанты.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет Reuters.

"Удаленная передача данных из систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была потеряна", - отметили в агентстве.

Напомним, российские военные захватили Чернобыльскую АЭС после жестких боев 24 февраля. Станция работает в плановом режиме, но персонал держат в заложниках. Люди не могут выйти, они обустроили временные общежития и едят раз в день.

Украина назвала захват россиянами ЧАЭС ядерным терроризмом. Россияне нарушают требования радиационной безопасности. Это представляет угрозы не только для Украины, но и для всего мира.

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