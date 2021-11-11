Информацию об этом прокомментировал председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

По состоянию на 10 ноября 10 из 12 украинских ТЭС не имеют у себя в запасе минимальные объемы угля.

Об этом сказано в соответствующих данных Министерства энергетики.

Гарантированные (минимальные) запасы угля не были соблюдены на шести ТЭС группы ДТЭК: Кураховской, Ладыжинской, Добротворской, Бурштынской, Запорожской и Приднепровской.

Кроме них, не имеют гарантированного объема три ТЭС "Центрэнерго" (Змиевская, Трипольская, Углегорская), а также Славянская ТЭС Донбассэнерго.

Необходимые запасы есть только в распоряжении Луганской и Криворожской ТЭС.

Информацию об этом прокомментировал председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

"Соблюдение гарантированных запасов - это не "планы", это одно из условий лицензионной деятельности, которая безусловно должна выполняться, это правило, обязательное к исполнению каждой законопослушной компанией", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, с 1 ноября Российская Федерация остановила экспорт энергетического угля в Украину. Кроме того, РФ заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана.

Ранее, 21 октября, российская компания "Интер РАО" отменила аукцион по продаже электроэнергии, в котором планировали принять участие украинские компании.

Автор: Олег Давыгора