По состоянию на 24 октября некоторые жители столицы до сих пор остаются без отопления.

Согласно нормам подачи тепла, для начала отопительного сезона нужно, чтобы среднесуточная температура была ниже +8°C не менее трех суток подряд с прогнозом похолодания. Решение о подаче тепла в доме принимается на уровне местных властей. Поэтому даты начала отопительного сезона могут отличаться в разных городах Украины.

Когда начинается отопительный сезон 2023

Традиционно отопительный сезон в Киеве, как и по всей Украине начинается 15-16 октября.

Однако по состоянию на 24 октября некоторые жители столицы до сих пор остаются без отопления.

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Где уже включено отопление - Киев начал подготовку

По состоянию на 20 октября Кличко сообщил, что уже отапливаются:

7175 зданий – жилого фонда и социальной сферы,

6,2 тысячи жилых домов,

254 учебных заведения,

378 детских садов,

150 медучреждений,

165 административных зданий и учреждений социально-бытового направления.

"7175 зданий уже подключили в Киеве к теплоснабжению. В частности, с теплом на сегодня 254 учебных заведения, 378 детских садов, 150 медучреждений и 165 админзданий и заведений социально-бытового направления. Что касается домов киевлян – с отоплением сейчас 6,2 тысячи жилых домов. Учреждения и учреждения социальной сферы подключают по индивидуальным заявкам их руководителей. Также по индивидуальным заявкам управляющих город подает тепло в дома ОСМД, ЖСК, ведомственные", – написал Кличко в своем Telegram-канале.

Когда по закону должны включать отопление в школах

9 октября отопление в Киеве 2023 начали включать в школах, больницах и детских садах. В течение двух суток в столице включили отопление 44 заведениям социальной сферы.

К отоплению были подкючены:

20 медучреждений (в том числе 9 стационарным);

14 админзданий и заведений социально-бытового направления;

8 детских садов;

2 школы.

Как сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram, подключение осуществлялось по заявлениям руководителей.

Во время осенних каникул отопление в школах Киева будет приостановлено. В 2023 году Министерство образования рекомендует провести осенние каникулы с 23 по 29 октября.

При этом некоторые школы уже объявили, что перерыв в учебе будет с 30 октября по 7 ноября. Однако продолжительность каникул может измениться в случае отключений электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

Какого числа включат отопление в жилых домах

В этом году в столице начали включать отопление в жилых домах 16 октября, так как с 17 октября синоптики прогнозировали стабильное снижение температуры.

Отвечая на вопрос о том, когда в Киеве включат отопление, мэр столицы Виталий Кличко отметил, что на полное подключение города потребуется несколько дней.

"На запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из самых больших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней. Поэтому решение начать отопительный сезон вполне оправдано. Поскольку похолодание привело бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения", - отметил Кличко.

Когда в Киеве включат отопление и выключат ли его из-за потепления

22 октября в Киеве было зафиксировано потепление. Температура воздуха поднялась до 18 градусов тепла по Цельсию, однако городские власти заявили, что не планируют приостанавливать отопительный сезон.

Отопление в домах Киева перевели до минимума.

"Система теплоснабжения Киева работает на минимальных параметрах, учитывая температуру. Это позволяет не допустить охлаждения домов, если бы они вообще оставались без тепла", - сообщили в горадминистрации.

В КГГА отметили, что большинство жилых домов города и все учебные заведения оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, что предусматривает оперативную регулировку теплоносителя и автоматически ограничивает подачу тепла в теплые дни.

Компания "Киевгаз" Facebook обратилась к жителям столицы и рассказала, чего нельзя делать тем, у кого до сих пор холодные батареи.

По словам газовиков, использовать газовую плиту для любых других целей, кроме приготовления пищи, запрещено. Несмотря на то, что интернет изобилует заголовками о дешевых и легких способах обогреть квартиру газовыми конфорками, это представляет большую угрозу.

Как объясняют специалисты, во-первых, возможно отравление угарным газом. Во-вторых, при обогреве газом может произойти взрыв или пожар.

В случае нарушения правил безопасности при использовании газовых приборов увеличивается риск возникновения аварийной ситуации. Если концентрация газа в воздухе превысит безопасную норму, это может привести к взрыву. Угроза имуществу, здоровью или даже жизни вполне реальна. К тому же возрастает риск возгорания предметов, находящихся у газовой плиты.

Отопительный сезон в Киеве 2023

9 октября 2023 года в Киеве к отоплению начали подключать социальную инфраструктуру.

16 октября 2023 года в Киеве официально стартовал отопительный сезон. При подключении к теплу жилых домов городские власти будут ориентироваться на погоду.

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