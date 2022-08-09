Не успели украинцы до конца оправиться от смены поставщика газа "задним числом", как на рынке газа взвились новые потрясения.

Ассоциация поставщиков энергоресурсов предложила рабочей группе по вопросам энергетической безопасности при Нацсовете по восстановлению Украины вернуть единую платежку за газ и его транспортировку, как это было несколько лет назад.

Стоит напомнить, что с января 2020 года необходимость в двух квитанциях была обусловлена реформой украинского рынка газа, что позволяет гражданам менять поставщика газа, как, например, провайдера интернета.

Правда в этом году разрушительная война внесла свои коррективы. За то, что более двух десятков газоснабжающих компаний по всей стране не смогли обеспечить своих потребителей газом, почти 10,5 миллионов домохозяйств с 1 мая были автоматически переведены в обслуживание до "Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Еще и без предупреждения и "задним числом", что стало шоком для многих.

С января 2020 года необходимость в двух квитанциях была обусловлена реформой украинского рынка газа, что позволяет гражданам менять поставщика газа, как, например, провайдера интернета

Получается, что сейчас потребителям по-сути не из кого выбирать: кроме "Нафтогаза", другие либо вылетели с рынка, либо предлагают более высокую цену на голубое топливо.

Итак, несмотря на новое название поставщика, население в настоящее время получает две газовые платежки: одну – за транспортировку голубого топлива, другую – за газ, как товар.

Несмотря на то, что нововведение работает уже третий год, часть граждан все еще считают его непонятным и запутанным: бумажки от газопоставщика и облгаза приходят в разное время, что раздражает, потому что труднее отследить общую сумму затрат за газ. Еще и платить нужно отдельно – два раза.

Эксперты говорят, что разделение платежек до этого много лет лоббировали газораспределительные компании, то есть облгазы, для того, что отделить "маленькую" платежку от "большой". Плата за транспортировку газа всегда значительно меньше, чем расчет за сам газ, поэтому считалось, что люди в первую очередь будут платить маленькие суммы облгазам.

Но, после того, как в начале июня суд передал большинство газораспределительных компаний олигарха Дмитрия Фирташа в управление государственного "Нафтогаза", разделение платежек уже перестало быть интересным и на рынке вновь замаячила идея о "воскресении" единой платежки за газ.

Стоит отметить, что Совет европейских регуляторов рекомендовал Украине ввести одну платежку, ведь это удобнее для потребителей. Так, около 80 процентов стран в Европе имеют одну платежку, так как это было в Украине до начала 2020 года.

Каждый отопительный сезон чиновники энергично обещают вернуться к этому вопросу. Но ведь, наверное, все руки не доходят, потому что кто же тогда страну от замерзания будет спасать, если отвлекаться на такие мелочи?

Стоит понимать, что сам принцип отделения функции транспортировки от поставок топлива никто не отменит, и одной суммой на один счет платить общие затраты за потребление газа мы не сможем. Потому что реформа рынка газа предусматривает возможность менять поставщиков, которые не нравятся. Но ведь сменить трубу, по которой топливо доставляется в дом или квартиру невозможно, – это естественная монополия.

Кроме возврата единой платежки, Ассоциация газовых компаний также предлагает выровнять тариф на транспортировку газа для всех регионов.

Стоимость услуги распределения в разных областях значительно отличается — от 0,38 гривень за кубометр газа, например, в Киеве до 2,39 гривень в Черновцах и Закарпатье.

Стоимость везде разная, потому что зависит от количества присоединенных потребителей к одному счетчику. Чем больше потребителей присоединено, тем ниже тариф, ведь стоимость эксплуатации пропорционально делится на их количество. Таким образом, в столице с высокой плотностью населения стоимость самая низкая.

Газовики любят называть идею установить единый тариф на транспортировку газа по всей стране "социальной справедливостью", но соответствует ли такое решение экономическим законам – это вопрос.

Если приравнять тариф к единому значению, то для одной части населения страны он снизится, но для другой части – возрастет. Установление "средней температуры по палате" вызовет много вопросов у потребителей крупных городов, которым сейчас транспортировка газа обходится немного дешевле: это же что за Социальная справедливость, через которую надо платить больше для того, чтобы кто-то другой платил меньше?

Война до сих пор главная и самая болезненная тема для всех наших семей, бизнеса и государства, однако не стоит забывать о маленьких будничных решениях, которые бы приближали нас к мирному, комфортному и европейскому будущему

Стоит вспомнить, что правительство запретило поднимать коммунальные тарифы на период войны и еще некоторое время после нее. К тому же из-за военных действий и оккупации рашистами части нашей страны вообще неизвестно точное количество домохозяйств, нуждающихся в газоснабжении. То есть адекватно высчитать единый тариф на транспортировку газовыми сетями пока невозможно.

Вряд ли чиновники возьмутся за изменения в тарифах этого отопительного сезона, однако вернуть единую платежку за газ, что облегчит обыденную жизнь потребителей, власти под силу. Нужна только работа регулятора для принятия соответствующих изменений в нормативные акты и желание газопоставщиков и облгазов договориться, кто будет печатать эту единую платежку.

Кстати, сейчас "Нафтогаз Украины" поставляет газ почти всем украинским бытовым потребителям и, кроме того, управляет большинством газораспределительных сетей. Поэтому, мысль о единой платежке здесь сама напрашивается.

Конечно, что война и до сих пор главная и самая болезненная тема для всех наших семей, бизнеса и государства, однако не стоит забывать про маленькие ежедневные решения, которые бы приближали нас к мирному, комфортного и европейского будущего.

Анна Бредихина