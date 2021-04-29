Он отметил, что вчерашнее решение правительства противоречит реформе корпоративного управления.

Уволенный глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что не планирует устраивать цирк и подставлять госкомпанию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Я не намерен устраивать цирк и подставлять под удар «Нафтогаз». Сейчас основная задача команды - сохранить динамику работы, которая установилась у нас в последнее время, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений группы. Я оставляю ключи от кабинета Юрию Витренко», - написал Коболев.

Он отметил, что у него есть претензии к решению правительства в части того, что оно противоречит реформе корпоративного управления.

«С 2014 года Украина твердо решила, что на государственной собственности должно зарабатывать государство и украинцы, а не приближенные к денежным потокам политики. Одно вчерашнее решение правительства отправляет в помойку все наработки. И против этого мы еще готовы повоевать», - написал он.

Что этому предшествовало

28 апреля 2021 года Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украинты», а также главы правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета о 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления НАК «Нафтогаз Украины» в 2020 году признана неудовлетворительной.

В «Нафтогазе» заявили, что данное решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.

29 апреля 2021 года в Госдепартаменте США прокомментировали кадровые перестановки в «Нафтогазе».

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Автор: Игорь Орел