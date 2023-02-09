В компании "Киевтеплоэнерго" сообщили, что, несмотря на постоянные отключения света, существенной экономии по сравнению со стабильным потреблением либо нет, либо она минимальна.

Столичная компания "Киевтеплоэнерго" разъяснила киевлянам порядок начисления за потребленное тепло и влияние на это вынужденных отключений электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба, дома со счетчиками тепла платят за фактически потребленное тепло по показаниям прибора учета. В домах без счетчиков начисления за тепло производятся на основе данных о периодах отсутствия электроэнергии и подачи тепла клиентам.

"Объемы тепла, которое потребил Киев в январе, были обусловлены прежде всего температурой воздуха. Среднесуточная температура составляла -0,3°С (для сравнения – в декабре -0,7°С). Перерывы в электроснабжении существенно не повлияли на объемы потребленного тепла Киевом в январе", - говорится в сообщении.

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Это объясняется тем, что из-за отсутствия электричества на протяжении четырех часов батареи и вода в домовом контуре охлаждаются, температура теплоносителя падает почти вдвое. После восстановления электроснабжения дом начинает стремительно "добирать" тепло, чтобы согреть внутридомовую систему до первоначальных параметров. Такие прыжки происходят каждый раз при выключении света. Соответственно, существенной экономии по сравнению со стабильным потреблением либо нет, либо она минимальна.

"Почти 90% многоэтажек Киева имеют домовые счетчики тепла, которые фиксируют фактически потребленные объемы тепла. Соответственно, клиенты платят за потребленные домом гигакалории. Остальным домам, где технически невозможно установить прибор учета, стоимость отопления рассчитывается на основе тепловой нагрузки с учетом фактического количества часов поставки тепловой энергии и среднемесячной температуры наружного воздуха", - пояснили в компании.

Отмечается, что в условиях аварийных отключений электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры при начислениях за тепло домам без счетчиков учитываются собственные данные о перерывах в работе теплоисточников, информация от управителей дома и ДТЭК "Киевские электросети".

Для домов с "независимой" системой отопления (с теплообменником, когда теплоноситель, подаваемый централизованно, не смешивается с теплоносителем во внутридомовой системе отопления) оплата за потребленное тепло начисляется на основе данных оператора системы распределения электроэнергии в Киеве. Таких домов в столице около 50-ти.

Пресс-служба сообщает, что жители или управляющие таких зданий могут самостоятельно инициировать корректировку начислений, добавив к письменному обращению данные о схеме теплоснабжения и справку о количестве часов отсутствия электроэнергии.

Отключение света в Украине: детали

За повреждения объектов генерации и передачи электроэнергии по всей стране действуют ограничения по потреблению электричества.

По данным НЭК "Укрэнерго" , в Украине растет уровень потребления электроэнергии из-за снижения температуры воздуха. Наибольший дефицит наблюдается в вечерние часы.

По всей Украине, начиная с 8 февраля, будут изменены лимиты потребления электроэнергии для того, чтобы понять, сколько потребляют регионы с постоянным доступом к энергии.

У компании-поставщика электроэнергии YASNO объяснили, почему одни дома в Киеве отключают от электроэнергии, а другие - нет.