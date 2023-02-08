В трех областях сегодня не будет отключений из-за намерения провести замеры фактического потребления электроэнергии. Это Запорожская, Донецкая и Николаевская области.

В Украине растет уровень потребления электроэнергии из-за снижения температуры воздуха, наибольший дефицит наблюдается в вечернее время.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", после аварийного ремонта оборудования включен в работу один блок на одной из электростанций в центральном регионе.

Также выросла генерация из возобновляемых источников энергии. В то же время один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт. Продолжается импорт электроэнергии.

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"Потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры, в то же время несколько возросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы", - говорится в сообщении.

"Имеющийся объем выработанной электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения", - пояснили в компании.

В Одесской области сохраняются сетевые ограничения и применяются аварийные отключения.

Пресс-служба сообщает, что лимиты потребления не доводились к Запорожской, Донецкой и Николаевской областям, где сегодня планировалось провести замеры фактического потребления. Однако из-за повреждения водопровода в результате обстрелов россиян замеры в Николаевской области пока проводиться не будут, поскольку поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений. При этом ограничения потребления в области пока применяться не будут.

К остальным операторам систем распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток.

"В Одесской области ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго работают 24/7 и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения. Также продолжаются работы на других объектах, поврежденных в результате ракетных и дроновых атак россиян", - добавили в "Укрэнерго".

Энергосистема Украины в условиях войны:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, когда существует наибольший дефицит.

По всей Украине, начиная с 8 февраля, будут изменены лимиты потребления для того, чтобы понять, сколько потребляют регионы с постоянным доступом к электроэнергии. Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления.

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