Отмечается, что по каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений.

По всей Украине, начиная с 8 февраля, будут изменены лимиты потребления электроэнергии для того, чтобы понять, сколько потребляют регионы с постоянным доступом к энергии.

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram, по каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений, а в остальные дни возможны изменения в привычных графиках отключений. Это необходимо для того, чтобы провести измерение фактического потребления в каждой области.

"Как мы будем это делать? Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления. Из-за вызванного российскими атаками дефицита мощности в энергосистеме, одновременно в областях, где не проводятся замеры в конкретный день, лимиты потребления могут быть несколько снижены. Более конкретную информацию вы сможете получить от облэнерго в своем регионе. Но энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не почувствовали дополнительного дискомфорта из-за проведения замеров", - пояснили в "Укрэнерго".

Благодаря измерению энергетики смогут увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Такое исследование позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при условии нормальной работы энергосистемы. Такие измерения дадут возможность учитывать при установленных лимитах релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления.

"Полученные результаты, которые будут учитывать изменения в численности населения и в размещении предприятий, позволят нам скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение имеющейся в системе мощности по регионам", - продолжают в пресс-службе компании.

Отключения света в Украине - новый график

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру ориентировочный график режимных измерений таков:

8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;

9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;

10 февраля: Волынская, Киевская области;

13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

16 февраля: Днепропетровская область;

17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;

20 февраля: Львовская, Одесская.

Отмечается, что в случае повторения Россией массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, проведение режимных измерений перенесут до стабилизации ситуации.